Robben zet deur op kier: ’Zeg nooit nooit’

,,Ik zeg altijd: zeg nooit nooit. Wie weet krijg ik over een maand of twee maanden wel ineens zo’n raar gevoel, het gevoel dat ik het ineens zo mis. Maar hoe langer je bent gestopt, hoe moeilijker het wordt. Ik schat die kans dan ook niet heel hoog in hoor.”

Robben werd gevraagd naar een mogelijke comeback, omdat Franck Ribery, zijn oude teamgenoot bij Bayern München, afgelopen weekeinde zijn debuut voor Fiorentina maakte. De 36-jarige Fransman is één jaartje ouder dan Robben.

Franck Ribery komt dit seizoen uit voor Fiorentina. Ⓒ REUTERS

Toch zit de Groningse ’pensionada’ momenteel niet stil. Zo is hij in München, waar hij nog een jaar met zijn gezin blijft wonen, trainer van het voetbalteam van zijn 7-jarige zoontje.

Bovendien is hij volop in voorbereiding op de Groningen Swim Challenge, een zwemtocht voor het goede doel. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek en -behandelingen in het UMCG zal Robben al zwemmend een parcours van acht kilometer afleggen.

,,Afgelopen vrijdag heb ik zes kilometer gezwommen. Hopelijk ben ik er straks klaar voor. Het is vooral een kwestie van uren maken”, stelt Robben over zijn ’nieuwe’ sport.

,,Ik ben al een paar jaar ambassadeur van dit evenement, maar door mijn eigen carrière kon ik nooit mee zwemmen. Nu zijn er geen excuusjes meer. We gaan er wat moois van maken. Ik ben niet van het halfbakken werk, ik ga een echte sportieve uitdaging aan. Veel trainen, dan blijf je fit.”