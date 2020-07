Ook in Eredivisie mag vijf keer worden gewisseld

De spelregelcommissie van de FIFA maakte woensdag bekend dat de tijdelijke optie om vijf spelers te wisselen per team, in plaats van drie, word verlengd tot en met de zomer van 2021. Daardoor behouden de coaches de mogelijkheid om hun spelers meer rust te geven in een jaar waarin de speelkalender door de coronacrisis nog voller en compacter is geworden.

De KNVB mag zelf beslissen of die regel wordt ingevoerd. Een woordvoerder van de voetbalbond kon woensdagmiddag nog niet bevestigen of dat inderdaad het geval zal zijn. „We moeten er nog een besluit over nemen”, liet hij weten.

De aanpassing van het aantal toegestane wissels werd op 8 mei ingevoerd voor competities die nog dit jaar worden afgerond. Grote voetballanden als Engeland, Duitsland en Spanje voerden de bepaling bij de hervatting van het seizoen meteen in. De FIFA is nu na onderzoek tot de conclusie gekomen dat een uitbreiding van het aantal toegestane wissels een effectief middel is om overbelasting van spelers tegen te gaan. Daarom is besloten om de optie met vijf wissels met ruim een jaar te verlengen.