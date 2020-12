Anthony Joshua plaveit weg voor ’Battle of Britain’ met Tyson Fury

Anthony Joshua viert zijn overwinning. Ⓒ HH/ANP

Na zijn vrij eenvoudige overwinning op Koebrat Poelev liet Anthony Joshua voorzichtig doorschemeren dat hij wel oren heeft naar een partij met Tyson Fury. The Gypsy King was meer uitgesproken en maakte luidkeels duidelijk dat hij zijn zinnen heeft gezet op een clash met zijn landgenoot. De bokswereld kijkt al reikhalzend uit naar de ’Battle of Britain’.