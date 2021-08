AZ mist Owen Wijndal opnieuw tegen Celtic

Jansen verklapte verder dat Hobie Verhulst het doel van AZ zal verdedigen. „Peter Vindahl is pas net bij ons en krijgt rustig de tijd om zich volledig aan te passen”, zei hij over zijn nieuwe keeper uit Denemarken. Jesper Karlsson keert terug van een schorsing.

AZ verloor vorige week de uitwedstrijd tegen Celtic met 2-0. De club uit Alkmaar moest in de eerste competitiewedstrijd de zege aan RKC laten (1-0). Jansen ziet de tegenvallende competitiestart niet los van het vertrek van belangrijke spelers als Myron Boadu, Calvin Stengs, Marco Bizot en Jonas Svensson. „Na veel wijzigingen in de selectie moeten we weer een beetje aan elkaar wennen”, stelde hij.

Teun Koopmeiners is nog wel bij AZ, al hoopt ook hij nog op een mooie transfer. De middenvelder ziet voldoende aanknopingspunten om Celtic uit te schakelen. „We hebben in onze uitwedstrijd daar best veel kansen gekregen”, zei hij.