Matthijs de Ligt: ’Ik ben niet gevaccineerd’

„Ik heb drie wedstrijden met hem gespeeld, twee jaar geleden”, vertelt de mandekker van Juventus tegenover ESPN. „Dat ging goed en buiten het veld zijn we hele goede maatjes. Ik denk dat we elkaar goed aanvullen. We lijken op elkaar, maar zijn toch ook weer wat verschillend.”

De Ligt sluit aan bij Oranje na een roerig en zwaar seizoen vol met ups en downs. Zo was hij zelf lang niet altijd fit. „Ik lag er eerst drie maanden uit met een schouderblessure. Dan kom je terug en krijg je corona.” Ondanks die ervaring - De Ligt zat twee weken in quarantaine als gevolg van de besmetting - laat hij zich (vooralsnog) niet vaccineren. „Ik ben niet gevaccineerd. Het is niet verplicht. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Het risico voor een besmetting is er altijd. Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten Nederlands elftal om.”

Bondscoach Frank de Boer maakte onlangs bekend dat er zes spelers in de selectie van het Nederlands elftal zijn die er voor gekozen hebben om zich niet te laten vaccineren. „Iedereen heeft zijn keuze daarin, wat er in je lichaam wordt gespoten. Ik heb gezegd: ’ik zou het doen.’ Maar we moeten ieders keuze respecteren.”

Vis in het water

Hoewel het voor Juventus sportief een minder jaar was, is De Ligt op zijn gemak in Turijn. „Ik ben erg blij bij Juve. Ik voel me als een vis in het water. Ondanks dat de teamprestaties minder waren, voel ik me goed op het veld en gewaardeerd. Of ze me zouden willen laten gaan? Er zijn genoeg clubs die geldproblemen hebben, maar dat zou je aan de club moeten vragen.”

Er wordt hier en daar gespeculeerd over een transfer naar Barcelona, waar hij herenigd zou worden met Frenkie de Jong. Toch is hij niet bezig met de vraag of hij daar zou passen. „Daar moet je pas over nadenken als het speelt. Dat heeft nu geen zin. Voor mij is dat niet van belang. Er heeft zich nog niemand gemeld.”