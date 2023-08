Megatransfer afgerond: Harry Kane naar Bayern München

Even voor de aankondiging bij Bayern had Kane al melding gemaakt van zijn vertrek bij Tottenham Hotspur. „Ik wilde de eerste zijn om te vertellen dat ik ga vertrekken bij de club waar ik in totaal twintig jaar van mijn leven gespendeerd heb”, vertelt de veel scorende nummer 9 in een video van ruim twee minuten waarin hij iedereen uitvoerig bedankt.

Donderdag meldden Engelse media dat er na lange onderhandelingen een akkoord was bereikt over een transfersom voor Kane. Volgens onder meer The Athletic en Sky Sports betaalt Bayern meer dan 100 miljoen euro voor de 30-jarige spits.

Lang proces

„Het was een lang proces”, wist ook Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen. „Maar nu zijn we des te gelukkiger dat Harry Kane met onmiddellijke ingang het Bayern München-shirt zal dragen.”

„Harry Kane was vanaf het begin onze absolute droomspeler. Hij past perfect bij ons en het DNA van de club, zowel qua voetbal als qua karakter. Centrumspitsen van wereldklasse zijn altijd een belangrijke factor geweest wanneer FC Bayern zijn grootste triomfen vierde, en we zijn ervan overtuigd dat Harry Kane dit succesverhaal zal voortzetten”, aldus de directeur van de club waar ook de Nederlanders Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch spelen.

Aanvankelijk deden er berichten de rondte dat Kane toch in Engeland wilde blijven. Zo kon hij onder andere jagen op Alan Shearer, die topscorer aller tijden in de Premier League is met 260 goals, Kane staat op 213. Dat werd hem ook aangeraden door bijvoorbeeld oud-aanvaller Michael Owen. „Ik weet dat Bayern München een grote club is en ik heb enorm veel respect voor ze, maar als ik Harry Kane was, zou ik het niet doen. Het is geen grote prestatie om met Bayern prijzen te winnen. Een overstap naar Real Madrid of naar een of twee topclubs in de Premier League kan ik begrijpen. Maar topscorer aller tijden van de Premier League worden bij Tottenham Hotspur is een grotere prestatie dan kampioen worden in een land dat wordt gedomineerd door één ploeg.”

Clubtopscorer

Kane loste in februari wel al Jimmy Greaves af, die 266 keer scoorde voor de club, als topscorer van Tottenham Hotspur. Kane heeft er inmiddels 280 (in alle competities, dus niet alleen de Premier League) gemaakt voor de Londense club. De spits mag zich ook de topscorer aller tijden van Engeland noemen met 58 doelpunten voor de nationale ploeg.

Het contract van Kane bij Spurs liep over een jaar af. Hij werd de afgelopen jaren al veelvuldig in verband gebracht met een transfer, maar Kane bleef ’zijn’ club steeds trouw. De topscorer heeft er echter ook nooit een geheim van gemaakt dat hij graag prijzen wil winnen. Met Tottenham Hotspur lukte dat nog steeds niet.