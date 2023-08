’Tottenham akkoord over recordtransfer: Harry Kane bereikt ook overeenstemming met Bayern’

Naar verluidt ligt er bij Der Rekordmeister een contract voor vier jaar klaar voor de Engelse aanvaller. Hij vliegt vrijdagochtend naar Zuid-Duitsland voor een medische keuring. Hij gaat waarschijnlijk rugnummer 9 dragen.

Aanvankelijk deden er berichten de rondte dat hij toch in Engeland wilde blijven. Zo kon hij onder andere jagen op Alan Shearer, die topscorer aller tijden in de Premier League is met 260 goals, Kane staat op 213. Dat werd hem ook aangeraden door bijvoorbeeld oud-aanvaller Michael Owen. „Ik weet dat Bayern München een grote club is en ik heb enorm veel respect voor ze, maar als ik Harry Kane was, zou ik het niet doen. Het is geen grote prestatie om met Bayern prijzen te winnen. Een overstap naar Real Madrid of naar een of twee topclubs in de Premier League kan ik begrijpen. Maar topscorer aller tijden van de Premier League worden bij Tottenham Hotspur is een grotere prestatie dan kampioen worden in een land dat wordt gedomineerd door één ploeg.”

Kane loste in februari wel al Jimmy Greaves af, die 266 keer scoorde voor de club, als topscorer van Tottenham Hotspur. Kane heeft er inmiddels 280 (in alle competities, dus niet alleen de Premier League) gemaakt voor de Londense club. De spits mag zich ook de topscorer aller tijden van Engeland noemen met 58 doelpunten voor de nationale ploeg.

Duurste speler uit clubgeschiedenis

Het contract van Kane bij de Spurs loopt over een jaar af. Hij werd de afgelopen jaren al veelvuldig in verband gebracht met een transfer, maar Kane bleef ’zijn’ club steeds trouw. De topscorer heeft er echter ook nooit een geheim van gemaakt dat hij graag prijzen wil winnen. Met Tottenham Hotspur lukte dat nog steeds niet.

Bayern München wil van Kane de duurste speler uit de clubgeschiedenis maken. Na het vertrek een jaar geleden van Robert Lewandowski naar FC Barcelona had de Duitse kampioen geen erkende doelpuntenmaker meer.