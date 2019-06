Van de Donk: ’Media beetje de monden gesnoerd’

„We zijn trots op het team”, begint ze tegen de NOS. „Ik hoop dat we het vasthouden nu. Wij zijn zelf ook heel kritisch en zien genoeg verbeterpunten. We zijn hartstikke blij met deze zege. Hier moeten we vertrouwen uit kunnen halen.”

Over de stijgende kritiek op het spel van de Leeuwinnen wil ze even later niet al te lang op ingaan. „Even kritisch is prima, maar laten we het nu positief houden.”

