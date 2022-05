Rico Verhoeven traint in Puerto Rico met bekende YouTuber Logan Paul

Net als Verhoeven is Paul actief in de vechtsportwereld. Zo vocht de 27-jarige Amerikaan, die bekend werd als YouTuber, vorig jaar een demonstratiewedstrijd tegen Floyd Mayweather. Paul hield stand tegen de ongeslagen bokslegende, die na afloop van het duel zonder winnaar vol lof was. ,,Hij is sterker dan ik dacht”, verklaarde Mayweather, al stelde hij later dat hij zijn landgenoot had laten overleven.

Paul maakte recent zijn debuut als WWE-worstelaar. Ook heeft hij een goed beluisterde podcast en speelde hij in diverse films en series.

Jake Paul

Paul heeft samen met zijn jongere broer Jake (25) een miljoenenvilla gekocht op het eiland Puerto Rico, waar beiden een groot gedeelte van het jaar verblijven. Ook Jake maakte naam als YouTuber, maar is inmiddels vooral gefocust op een carrière als profbokser. Hij is nog ongeslagen en versloeg de afgelopen jaren onder anderen de bekende MMA-vechter Ben Askren en voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley.

Kenners zijn er echter niet van overtuigd dat Jake Paul goed genoeg is om een echte bokser te verslaan. Wel zorgen hij en zij broer voor een grote schare nieuwe fans voor de boksport.