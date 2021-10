Premium Het beste van De Telegraaf

In spoor van Suzanne Schulting Xandra Velzeboer (20) flitst als wervelwind naar mondiale shorttracktop

„Suzanne is de beste trainingspartner die je je kunt wensen. Mede dankzij haar heb ik de afgelopen jaren stappen kunnen maken”, is Xandra Velzeboer vol lof over Schulting (l.).

HEERENVEEN - Wat goed is, komt snel. We hebben het gezien met Suzanne Schulting, momenteel de ongenaakbare shorttrackkoningin. Maar ook Xandra Velzeboer flitst als een wervelwind naar de mondiale top. Ze is pas 20 jaar, maar inmiddels al in het bezit van wereldgoud op de relay. En op de 1500 meter pakte ze individueel WK-brons. Dit weekeinde zet ze in Thialf de eerste stap naar de Winterspelen van Peking. „Het is wel spannend, ja”, zegt ze met een mix van verlegenheid en verbetenheid.