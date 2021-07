Louis van Gaal sneert naar Oranje: ’Veredeld stelletje sterren’

Die deed hij zaterdagmiddag tijdens de uitzwaaitraining van de Oranje-vrouwen, die zich klaar maken voor de Olympische Spelen. „En kijk nu eens naar het EK bij de mannen. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. En ik heb altijd onder Sarina gezien dat er een team stond, dat voor elkaar door het vuur gaat. Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaat, om daar goud te halen. Veel succes.”

Van Gaal was al twee keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal, met uiteenlopende prestaties. In de periode 2000/2001 slaagde hij er niet in om zich met Oranje voor het WK 2002 te plaatsen, terwijl hij in 2014 met het Nederlands elftal uiterst knap presteerde door derde te worden op het WK in Brazilië.

Van Gaal liet eerder deze week weten dat de KNVB ’in ieder geval kan bellen’ als ze hem willen benaderen om De Boer op te volgen bij Oranje.