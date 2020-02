Erik ten Hag zoekt naar verklaring blessuregolf Ajax

Ten Hag kon al geen beroep doen op Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. Tegen PSV vielen Quincy Promes, Ryan Babel en Joël Veltman geblesseerd uit. „Het zijn allemaal andere blessures”, zei Ten Hag. „Promes hamstring, Veltman knie en Babel had een kneuzing na een botsing met de doelman van PSV.”

Ten Hag denkt niet dat hij Ajax de afgelopen weken te zwaar heeft getraind. „Ik kan je wel zeggen dat de voetbalkalender te vol is”, zei hij. „We haalden vorig jaar de halve finale van de Champions League. Die belasting was nieuw voor mijn spelers. Daarna moest iedereen voor hun land spelen. Tijd voor een fatsoenlijke vakantie was er niet. Want we moesten ook voorronden Champions League spelen.”

Ajax moet het voorlopig zonder Promes doen en de rentree van Neres en Labyad laat ook nog wel even op zich wachten. Blind heeft de training hervat en Ten Hag hoopt dat Ziyech ook snel aansluit. De kneuzing van Babel lijkt ook niet heel ernstig. „En Veltman moet maandag zijn knie laten bekijken”, zei de trainer van Ajax.

