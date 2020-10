Dick Advocaat over scheidsrechter: ’Die man was een drama’

We begonnen zelf te slap en speelden in de eerste helft slecht”, zei Advocaat. „Maar ja, die man was een drama”, aldus de Hagenaar over de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic, die op het laatste moment was aangesteld door de UEFA nadat de Oekraïner die eigenlijk zou fluiten in De Kuip positief had getest op het coronavirus.

Feyenoord kreeg in het eerste kwartier twee strafschoppen tegen, die beide werden benut door Michael Liendl. Na ruim een uur spelen legde Jovanovic de bal voor de derde keer op de stip voor Wolfsberger. „Twee van de drie strafschoppen waren zeker onterecht”, aldus Advocaat. „Maar het heeft geen enkele zin om naar de scheidsrechter te wijzen. Wij hadden het zelf slimmer moeten doen. Als je al niet lekker in de wedstrijd zit en je krijgt zulke strafschoppen tegen, dan helpt dat niet.”

Nieuwkoop mist de VAR

„Drie penalty’s tegen, dat is wel uniek”, zei Bart Nieuwkoop, die door de Servische arbiter werd aangewezen als veroorzaker van de tweede strafschop.

„Ik verwachtte al een lage voorzet vanaf de rechterkant en zag een speler weglopen uit de rug van Botteghin. Ik probeerde het gat dicht te lopen. Ik zag de bal voorlangs gaan en dacht dat de aanval al voorbij was, maar ineens viel die jongen voor mijn neus”, zo doelde Nieuwkoop op Christopher Wernitznig, die ook al de eerste strafschop had versierd.

„De scheidsrechter zag er een penalty in. Op dat moment had ik wel het gevoel dat we genaaid werden. Ja, balen dat er in de Europa League geen VAR is. Je weet dan gelijk dat de scheids zijn beslissing niet meer gaat terugdraaien. Er viel niets te halen bij hem.”

Nieuwkoop keerde na rust niet meer terug op het veld. De rechtsback moest plaatsmaken voor aanvaller Luciano Narsingh. „Nee, ik ben niet geblesseerd. Het was gewoon een slechte pot van mij.”

Bekijk ook de uitslagen en standen in alle groepen in de Europa League.