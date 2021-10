Foutloos Denemarken pakt WK-ticket, Qatar ver weg voor John van ’t Schip

Joakim Maehle maakte in de tweede helft het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Na goed doorlopen van Thomas Delaney schoot de aanvaller van Atalanta binnen in de korte hoek.

Zahavi scoort weer

In dezelfde groep boekte Israël in de strijd om de tweede plaats een belangrijke overwinning op Moldavië (2-1). PSV-spits Eran Zahavi opende de score met een schot van net buiten de zestien. In de tweede helft stelde hij teamgenoot Munas Dabbur in staat de 2-0 te maken. Ion Nicolaescu scoorde diep in blessuretijd nog voor de bezoekers.

Schotland pakt belangrijke zege

Schotland behield de tweede plaats in de groep door een moeizame zege op de Faeröer: 0-1. Lyndon Dykes maakte kort voor tijd het enige doelpunt.

Denemarken heeft na acht wedstrijden 24 punten. Schotland staat tweede met 17 punten en Israël volgt met 13 punten. De nummer twee uit de groep speelt play-offs voor een ticket voor het WK.

WK ver weg voor coach Van ’t Schip na nederlaag in Zweden

Voor het Griekenland van bondscoach John van ’t Schip is het WK voetbal van volgend jaar ver weg. De Grieken verloren in Solna de uitwedstrijd tegen Zweden met 2-0.

Emil Forsberg zette de thuisploeg na een uur op voorsprong door raak te schieten vanaf de strafschopstip. De penalty werd toegekend na een wilde overtreding van Konstantinos Mavropanos. Tien minuten later maakte Alexander Isak er 2-0 van, op aangeven van keeper Robin Olsen. Een lange trap van de doelman werd niet onderschept door de weifelende defensie van de Grieken en Isak profiteerde daar dankbaar van.

Door de nederlaag staat Griekenland nu derde met 9 punten, 4 minder dan nummer 2 Spanje. Zweden voert de groep aan met 15 punten. Bij winst zouden de Grieken op gelijke hoogte zijn gekomen met de Zweden.

Verdediger Pantelis Hatzidiakos en aanvaller Vangelis Pavlidis, beiden van AZ, werden gewisseld bij Griekenland. Pavlidis werd vervangen door Anastasios Douvikas van FC Utrecht, maar ook hij kwam niet tot scoren.

Engeland blijft op Wembley steken op 1-1 tegen Hongarije

Engeland heeft voor de tweede keer punten verspeeld in de kwalificatie voor het WK voetbal. Op Wembley bleven de Engelse voetballers van bondscoach Gareth Southgate steken op 1-1 tegen Hongarije.

Hongarije kwam op voorsprong in Londen. Na een overtreding van Luke Shaw op Loïc Négo, wees de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández naar de stip. Roland Sallai benutte de strafschop. Nog in de eerste helft kwam Engeland op gelijke hoogte. John Stones werkte met zijn linkervoet de verlengde corner van Phil Foden binnen.

De politie in Londen moest tijdens de wedstrijd ingrijpen in het uitvak. Hongaarse supporters raakten slaags met de agenten nadat een Hongaar was gearresteerd wegens racistische leuzen jegens een steward in het stadion. De Engelse voetbalbond FA liet weten het incident te gaan onderzoeken en te melden bij de wereldvoetbalbond FIFA.