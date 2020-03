Moment van toen: Oranje verspeelt 0-2 voorsprong tegen Portugal

De sportwereld zit op slot door de coronacrisis. Telesport duikt in het archief om te kijken wat voor sportgebeurtenissen er in het verleden waren op deze dag. Precies 19 jaar geleden, op 28 maart 2001, gaf Oranje een 0-2 voorsprong weg op bezoek bij Portugal: 2-2

Na zowel op het WK 1998 als op EURO 2000 pas in de halve finale ongelukkig te zijn uitgeschakeld gaat het in de aanloop naar het WK 2002 in de kwalificatie compleet mis voor het Nederlands elftal. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal wint het sterrenensemble van Oranje – vrijwel alle internationals spelen in de absolute Europese top of zullen daar spoedig terechtkomen – geen enkele van de vier wedstrijden tegen de enige serieuze concurrenten in de groep, Portugal en Ierland.

In Porto geeft Oranje in de laatste zeven minuten zelfs een 0-2 voorsprong uit handen. Na een mooie marge te hebben opgebouwd door goals van Jerrel Hasselbaink vanaf de strafschopstip en Patrick Kluivert laat Oranje de matig spelende Portugezen in de slotfase ontsnappen. Het is Pauleta die in de 83e minuut voor de aansluitingstreffer zorgt, waarna diezelfde Pauleta in de extra tijd een onbeholpen duw van Frank de Boer in de rug krijgt. De bal gaat op de stip en Luis Figo laat doelman Edwin van der Sar kansloos.

De knullige wijze waarop de zege wordt verspeeld komt hard aan bij Oranje, dat uiteindelijk op Landsdowne Road tegen Ierland de kansen op de WK-eindronde definitief in rook op ziet gaan en na zeven bereikte eindrondes op rij tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea vanaf de zijlijn toe moet kijken.