Late NEC-goal dompelt Fortuna Sittard in rouw

In een poging om nog minimaal een punt te halen nam interim-trainer Dominik Vergoossen een opmerkelijke beslissing, al blijft het de vraag in hoeverre hij daar zelf voor verantwoordelijk was. Mats Seuntjens, normaal gesproken aanvoerder, begon op de bank. Dat had volgens de trainer niets met diens kritiek na de nederlaag tegen FC Utrecht vorige week op zijn eigen verdedigers te maken. „Seuntjens is misschien wel onze beste speler. Maar we kiezen voor de ploeg waarmee we denken een resultaat te halen”, zei Vergoossen, die nog niet weet of er na de Spaanse invasie van vier trainers nog ruimte is voor hem.

Seuntjens zat zodoende voor het eerst sinds 24 januari van het vorige jaar op de bank, al duurde dat maar een helft. Fortuna had aanvankelijk weinig in brengen tegen NEC. Vergoossen moest zijn strijdplan herzien. Na de komst van Seuntjens, die Inigo Cordoba kwam vervangen, was er in de tweede helft veel meer evenwicht. Fortuna was nu veel vaker op de helft van de thuisploeg te vinden.

Fraaie treffer Fortuna

Vrije trappen hadden het eerste bedrijf gemarkeerd. Oussama Tannane legde de bal kansrijk op de hoofden van Mikkel Duelund en Landry Dimita. Maar die kopten recht in handen van doelman Ivor Pandur. NEC, dat in de eerste vijf duels maar zes keer scoorde, bleef heel slordig met de kansen omgaan. Dat kwam de ploeg bijna heel duur te staan.

Jasper Cillissen had voor de rust al zijn klasse nodig om Yilmaz bij een vrije trap van scoren af te houden. Op een schot van een andere Turkse international was hij kansloos. Ozyakup, transfervrij overgekomen van Besiktas, debuteerde net als in zijn periode bij Feyenoord met een doelpunt.

Dogan Erdogan was een derde Turkse speler die de aandacht op zich vestigde. De invaller liep tot twee keer toe tegen een gele kaart aan en moest bij het ingaan van de extra tijd inrukken. Met tien man moest Fortuna nog zes minuten overleven. Dat lukte niet. Ivan Marquez kreeg de bal nu wel met het hoofd langs doelman Pandur.Tot ontsteltenis van het ambitieuze Fortuna, dat voorlopig laatste blijft in de Eredivisie.

Cillissen verbijt teleurstelling na gelijkspel NEC

Cillissen kreeg in de rust van de wedstrijd volop complimenten. Met een geweldige reflex had de doelman een vrije trap van Burak Yilmaz onschadelijk gemaakt. „Maar als we niet winnen, dan heeft zo’n redding weinig zin”, aldus de international.

Winnen deed NEC niet. Het sleepte op de valreep nog een gelijkspel uit het vuur. Na de pauze had Cillissen geen antwoord op een fantastisch schot van Ozughan Ozyakup, die hem ook met de Turkse nationale ploeg al eens verraste. „Een zondagsschot op een zaterdagmiddag”, zo omschreef Cillissen die treffer. „Tegen FC Groningen werd ik ook al door een dergelijk schot geklopt.”

De late gelijkmaker van Ivan Marquez kon niet verhinderen dat er een bedompte stemming heerste in de kleedkamer van NEC. „Als je ambities hebt om mee te doen voor Europees voetbal, dan moet je zo’n wedstrijd winnen”, zei Cillissen. De geweldige redding op de vrije trap van Yilmaz was een schrale troost. „Ik heb beelden bekeken en weet wat hij bij zo’n vrije trap gaat doen. Zo’n redding geeft toch nog een beetje voldoening”, aldus Cillissen.