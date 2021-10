Zwalkend Almere City blijft achter Gertjan Verbeek staan

Voetbal

Foutloos Denemarken pakt WK-ticket, Qatar ver weg voor John van ’t Schip

De voetballers van Denemarken hebben zich na Duitsland geplaatst voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. De Denen wonnen in Kopenhagen met 1-0 van Oostenrijk en zijn na acht zeges in de kwalificatiegroep niet meer in te halen door de concurrenten.