Prachtige oproep Rico Verhoeven aan verdeeld publiek

„Wat we hier sámen hebben neergezet is prachtig. Met zijn allen hebben we geschiedenis geschreven. Laten we daarom verder kijken dan Team Badr en Team Rico”, aldus Verhoeven, direct na afloop.

„Dit was de eerste keer dat een kickbokspartij een voetbalstadion uitverkocht. Ik hou van jullie en wens jullie allemaal een vrolijk kerstfeest!” Het leverde hem een daverend applaus op.

Verhoeven werd in de Gelredome na twee rondes tot winnaar uitgeroepen, omdat Hari vanwege een beenblessure niet verder kon. De Brabander, die bovendien baalde dat hij twee keer neer was gegaan, gaf meteen aan dat hij openstaat voor een derde clash met Hari.

Het eerste gevecht tussen Verhoeven en Hari, dat drie jaar geleden plaatsvond in Oberhausen, eindigde ook al met een blessure. Toen moest de Marokkaan de strijd staken vanwege een scheurtje in een armspier.