De gewaagde keuze van Vera Pauw: Sinead Farrelly terug na vele klappen

Nadat de Ierse vrouwen in hun debuutwedstrijd op het WK ongelukkig onderuit gingen tegen Australië dankzij een strafschop, gaat de ploeg van Vera Pauw woensdag op jacht naar een resultaat tegen Canada (14.00 uur). De kans is groot dat de Nederlandse bondscoach dan ook weer speelminuten in petto heeft voor Sinead Farrelly, die een opvallend gebrek aan een loopbaan achter de rug heeft.

Sinead Farrelly. Ⓒ ANP/HH