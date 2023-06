FIFA gaat WK-duels vrouwen streamen bij uitblijven tv-akkoord met ’big five’

Volgens wereldvoetbalbond FIFA is er een maand voor het evenement nog geen akkoord bereikt met de omroepen uit de vijf belangrijkste Europese voetballanden over de uitzendrechten. „Onze voorkeur heeft nog steeds televisie, maar anders kunnen we de duels ook streamen via ons eigen platform”, laat een FIFA-woordvoerster weten.

Er is al lang onenigheid over de bedragen waarvoor de FIFA de uitzendrechten wil verkopen. De Duitse omroepen zouden bijvoorbeeld maar ongeveer de helft willen betalen van wat de wereldvoetbalbond aan geld wil zien. Dit jaar speelt mee dat er lagere kijkcijfers worden verwacht, doordat de wedstrijden in Australië en Nieuw-Zeeland op ongunstige tijden worden gespeeld. In Nederland heeft de NOS de rechten al wel verworven.

In een gezamenlijke brief riepen de sportministers van de vijf Europese landen de FIFA en geïnteresseerde omroepen op tot overeenstemming te komen over de uitzendrechten voor het WK voetbal voor vrouwen. Zij zeiden zich bewust te zijn van de beperkingen voor omroepen, maar benadrukken het belang van „verbetering van de wereldwijde zichtbaarheid van vrouwensport” in hun landen.

Het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Oranje zit in de poule met Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam.