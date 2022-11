Verstappen zesde na touché met Hamilton, Russell schenkt Mercedes eerste seizoenszege

Verstappen had geen fantastische start, want zowel Sergio Pérez als Lando Norris kwam in de buurt van de Nederlander, die wel zijn derde plek behield. Een paar bochten verder moest de safety car voor het eerst uit zijn hok komen, na een crash met Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. Bij de rollende herstart kwamen Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking en even later deden Norris en Charles Leclerc het zoetjes over.

Verstappen en Leclerc moesten beiden de pitstraat in en zakten daardoor naar de laatste plaatsen. Vooraan leidde Russell voor Pérez en Norris, die ondanks zijn touché met Leclerc weinig had verloren. Norris kreeg later wel net als Verstappen een tijdstraf van vijf seconden.

Na de tumultueze beginfase gebeurde er een tijdje relatief weinig. Wel zakte Norris weg uit de top van het klassement en vergrootte Russell gestaag zijn voorsprong op Pérez. Nadat alle coureurs vooraan een pitstop hadden gemaakt leidde hij met ruim vier seconden marge op Perez, daarachter volgden Sainz en Hamilton. Verstappen reed na dertig van de 71 ronden nog steeds ver achter in het veld, mede doordat hij bij zijn tweede pitstop direct de vijf seconden straf incasseerde.

Pérez moest de meubelen redden voor Red Bull, maar hij miste snelheid om zich staande te houden en aan het begin van de 45e ronde ging Hamilton hem voorbij. Zo lagen de coureurs van Mercedes op een en twee. Beide coureurs doken nog wel de pitstraat in, waardoor Sainz ineens weer terug in de debatten kwam. De banden van de Spanjaard waren wel aan het einde van hun latijn, maar motorpech voor Norris bood hem de helpende hand. Daardoor kon Sainz een snelle pitstop maken en kort achter Hamilton en Pérez aansluiten.

Met nog dertien ronden te gaan, kon de race weer worden hervat. De grote winnaar van de rollende herstart was Leclerc, die ondanks al zijn problemen in het begin weer aansloot achter zijn teamgenoot. Die vocht op zijn beurt geweldige gevechten uit met Pérez, die hij na een paar ronden passeerde. Leclerc deed dat even later ook. Vooraan hield Russell goed stand ten opzichte van Hamilton, die hij tijdig uit de DRS-range reed. Verstappen rukte ondertussen op naar de zevende plek, mede door een actie waarbij hij Esteban Ocon én Valterri Bottas passeerde. Even later ging hij ook Pérez voorbij, die er helemaal doorheen zakte. Uiteindelijk werd de wereldkampioen zesde.

Vooraan reed Russell naar de zijn eerste zege in de Formule 1 voor Hamilton en Sainz.