Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig international beoordeelt Nederlands elftal Arnold Mühren ziet Pasveer als nummer 1 in Qatar: ’Niks vervelender als een zenuwenlijder’

Kopieer naar clipboard

Het elftal van Oranje tegen België. Boven, v.l.n.r.: Remko Pasveer, Daley Blind, Marten de Roon, Vincent Janssen, Denzel Dumfries en Virgil van Dijk. Onder: Nathan Aké, Davy Klaassen, Jurriën Timber, Steven Bergwijn en Steven Berghuis.

Ex-internationals van Oranje hebben het Nederlands elftal beoordeeld op weg naar het WK in Qatar. Ditmaal heeft Arnold Mühren, de man van de beroemdste assist allertijden in het Nederlands elftal, de prestaties van de internationals en bondscoach Louis van Gaal in het laatste groepsduel van de Nations League tegen België langs de meetlat gelegd. De defensie en doelman Remko Pasveer konden Mühren zeer bekoren, over de aanvallers was hij minder te spreken.