Max Verstappen ziet Lewis Hamilton opnieuw als snelste rond gaan in Turkije

Max Verstappen (24) kon ook in de tweede vrije training in aanloop naar Grand Prix van Turkije geen vuist maken richting Lewis Hamilton. Net als in de eerste sessie was de Nederlander flink langzamer dan zijn Mercedes-rivaal: 0,635 om precies te zin. ’s Morgens was het gat tussen beiden 0,425.