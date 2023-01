Frenkie met Barça naar halve finale Copa del Rey, Haller cruciaal bij zege Dortmund

Frenkie de Jong leek in de beginfase de openingstreffer te maken, maar de Oranje-international werd teruggefloten wegens buitenspel. Takefusa Kubo was dicht bij een treffer namens Sociedad, maar het schot van de Japanner vloog tegen de lat. De bezoekers moesten vijf minuten voor rust met tien man verder, nadat Brais Méndez rood had gezien voor een overtreding op Sergio Busquets.

In de openingsfase van de tweede helft tekende Ousmane Dembélé voor de 1-0 van Barcelona. Jules Koundé vond de aanvaller met een steekpass, waarna Dembélé de bal hard in de korte hoek schoot. Alexander Sørloth had de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Noor faalde van dichtbij. Barcelona-middenvelder Gavi raakte nog de lat.

Haller belangrijk voor Dortmund

Borussia Dortmund is in de Bundesliga naar de voorlopige derde plaats geklommen. Het elftal van de Kroatische trainer Edin Terzic won woensdag bij 1. FSV Mainz: 1-2. De beslissende treffer viel in extra tijd.

Na 4 minuten was het na een veelbelovend begin al 1-1 in Mainz. Lee Jae-sung zette de thuisclub op voorsprong, al heel snel maakte Julian Ryerson gelijk. Giovanni Reyna sloeg vervolgens toe in extra tijd. Hij scoorde voor Dortmund na doorkoppen van Sébastien Haller.

Sébastien Haller gaf in blessuretijd de assist op de 1-2. Ⓒ ProShots

Oud-Ajacied Haller, die het afgelopen weekeinde na een ingrijpende ziekte zijn rentree maakte, viel deze keer na ruim een uur opnieuw in bij Dortmund. Donyell Malen, voormalig speler van PSV, stond in de basis bij de club.

Union nadert Bayern

FC Union Berlin heeft de achterstand op koploper Bayern München in de Bundesliga teruggebracht tot 3 punten. De komende tegenstander van Ajax in de Europa League won met 2-1 bij Werder Bremen. Nummer 4 Eintracht Frankfurt speelde gelijk bij SC Freiburg, 1-1.

Bremen, dat het afgelopen weekeinde met 7-1 verloor van 1. FC Köln, kwam al na iets minder dan een kwartier op voorsprong. Dat was te danken aan een doelpunt van Amos Pieper, die scoorde op aangeven van Marvin Ducksch. Amper 3 minuten later was het alweer gelijk. Janik Haberer maakte het doelpunt voor de club uit de hoofdstad. Meteen na rust kwam Union op voorsprong door een doelpunt van Kevin Behrens. Sheraldo Becker, voormalig speler van onder meer ADO Den Haag, stond net als Doekhi in de basis bij Union.

Frankfurt kwam bij Freiburg vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Randal Kolo Muani. Kort na de hervatting zorgde Matthias Ginter voor de 1-1. Bij Freiburg stond Mark Flekken zoals gewoonlijk in het doel.

Bayern München speelde dinsdag thuis gelijk tegen 1. FC Köln, 1-1.