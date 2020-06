Liefdesbreuk Dirk Kuyt en Gertrude na 22 jaar

In een exclusief interview met De Telegraaf vertelt de man die Feyenoord in 2017 landskampioen maakte, waarom. De 39-jarige Kuyt, 104-voudig international van het Nederlands elftal, spreekt van de heftigste periode in zijn leven.

Feyenoord ziet in Kuyt een opvolger van Dick Advocaat na volgend seizoen. „Maar de kinderen zijn nu even belangrijker dan het hoofdtrainerschap”, aldus de oud-aanvaller, die met Oranje in de WK-finale van 2010 stond. Kuyt en Gertrude hebben samen vier kinderen.