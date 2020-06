’Zestig miljoen euro in vijf jaar voor Virgil van Dijk’

De Nederlander gaat naar verluidt het astronomische bedrag van 245.000 euro per week verdienen, wat neerkomt op een jaarsalaris van 11,4 miljoen euro per jaar. Op dit moment is Mo Salah met een wedde van 223.000 euro per week de best beloonde speler van The Reds.

De nieuwe verbintenis van Van Dijk, die vorig jaar al de Champions League won met Liverpool, heeft naar het schijnt een looptijd van vijf jaar. Aan het einde van de rit zou de Oranje-aanvoerder dan ruim 60 miljoen euro hebben opgestreken.

Mooie zomer

Hoewel de deal al grotendeels in kannen en kruiken zou zijn, zet de 28-jarige Van Dijk vermoedelijk pas na het einde van de competitie daadwerkelijk zijn krabbel onder het miljoenencontract.

Virgil van Dijk kwam tot dusver 33 keer uit voor Oranje. Ⓒ ANP

Het lijkt sowieso een mooie zomer te worden voor voormalig FC Groningen-speler. De Premier League wordt volgende week hervat en met nog negen wedstrijden te spelen gaat Liverpool florissant aan de leiding. De laatste keer dat de club landskampioen werd, was in 1990.

Paris Saint-Germain

Van Dijk werd in januari 2018 voor 83 miljoen euro overgenomen van Southampton. Liverpool hoopt met het nieuwe contract definitief Paris Saint-Germain af te troeven, dat interesse zou hebben in de voetballer.

Georginio Wijnaldum

Ook team- en landgenoot Georginio Wijnaldum, wiens contract volgend jaar afloopt, zou kunnen rekenen op een nieuw contractvoorstel van Liverpool.

Oefenduel

Liverpool oefende deze week in aanloop naar herstart van de Premier League tegen Blackburn Rovers: 6-0 zege. Coach Jürgen Klopp was blij verrast met het spel. „Ik dacht dat de spelers er moeite mee zouden hebben voor een leeg Anfield te spelen. Maar we hebben onze eigen sfeer gecreëerd. Het niveau was goed”, zei de Duitse trainer.

De Nederlander Ki-Jana Hoever was een van de doelpuntenmakers. „Het is allemaal anders in deze tijd”, vervolgt Klopp. „Het heeft geen zin daar een probleem van te maken, we moeten ons gewoon aanpassen. In deze eerste wedstrijd hebben we dat heel goed gedaan. Dat neemt niet weg dat we onze fans missen. De aanwezigheid van duizenden mensen doet het voetbal boven alles uit stijgen.”

Merseyside-derby

Liverpool hervat de competitie volgend weekeinde. De koploper van de Premier League, die twee zeges verwijderd is van de landstitel, wacht dan de uitwedstrijd tegen stadgenoot Everton, de zogenoemde Merseyside-derby.