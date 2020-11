Ineos-renner Owain Doull brengt hondje terug naar baasje met oortjes als leiband

De Brit Owain Doull van Team Ineos kwam tijdens een trainingstocht op het platteland een hondje tegen dat duidelijk de weg kwijt was. „Ik vond hem langs de kant van de weg”, schrijft de Brit op Twitter. „Hij was helemaal aan het beven en was duidelijk verdwaald.”

Doull ontfermde zich meteen over de viervoeter. Al kon hij hem al fietsend moeilijk dragen. Maar daar vond hij een originele oplossing voor, want met de oortjes van zijn telefoon maakte hij een geïmproviseerde leiband. Hij fietste naar een boerderij en daar bleek het hondje ook te wonen. En Bolt, want zo heet hij, stelt het intussen prima.

Bron: Het Nieuwsblad/Werner Bourlez