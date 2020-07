De Ligt: ’Mooi om tussen Van Basten, Gullit en Davids te staan’

,,Ik zag het lijstje en het is wel heel bijzonder om nu tussen grote voetballers als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Wesley Sneijder en Mark van Bommel te staan”, aldus de verdediger van Juventus.

De vorige zomer van Ajax overgekomen De Ligt veroverde zondagavond met Juve de Scudetto door in eigen huis Sampdoria met 2-0 te verslaan. Het was het tweede matchpoint voor de club uit het Turijn, nadat het eerder bij Udinese had verloren.

Davids, Van Basten en Gullit wonnen drie Italiaanse landstitels, Seedorf en Rijkaard twee en Van Bommel, Sneijder, Urby Emanuelson, Eljero Elia en De Ligt één.