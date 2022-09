FC Utrecht straft 19 personen voor incidenten: ’De maat is vol’

In totaal worden er negentien fans bestraft, zo meldt FC Utrecht in een uitvoerige opsomming. Twaalf hebben inmiddels een stadionverbod te pakken, vier van hen - betrokken bij de spreekkoren tijdens Ajax-thuis - zijn bovendien aangemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod.

De vuurwerkgooier tijdens Ajax-thuis is opgepakt en zal worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Drie anderen zijn opgepakt voor ongeregeldheden na de wedstrijd. Tot slot gaat er voor drie andere personen „bekeken worden door FC Utrecht wat hun straftraject gaat worden, voor het plegen van diverse strafbare feiten in het stadion.”

„Een opsomming waarvoor wij ons enorm schamen”, zegt algemeen directeur Thijs van Es. „Door het snelle handelen, samen met Politie Utrecht, hebben we na de wedstrijd tegen Ajax al diverse mensen kunnen opsporen en straffen. De afgelopen dagen zijn we druk bezig met het identificeren en opsporen van de raddraaiers bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Deze personen willen we bannen uit het stadion, omdat deze incidenten ontoelaatbaar zijn.”

Van Es hoopt hiermee de normale fan warm te houden voor wedstrijdbezoek: “Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen. Dat is het niet geweest afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden aan eenieder die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder een van onze spelers. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken. Aan de andere kant blijven we in gesprek met diverse geledingen, waaronder groepen supporters. De verbinding moet er zijn, de frustraties moeten uitgesproken worden. Het is een proces van de lange adem, waarbij we de welwillenden onwijs hard nodig hebben.”