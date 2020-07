Humberto Tan: ’Te weinig veranderd na banaan naar Menzo’

Humberto Tan is de voorzitter van de nieuwe Commissie Mijnals. Ⓒ Hollandse Hoogte

Net als bijna de rest van Nederland sprak tv-persoonlijkheid Humberto Tan (54) schande van het racisme, waarmee Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in november 2019 in Den Bosch te maken kreeg. Maar over het antwoord op de vraag van de KNVB of hij een team wilde samenstellen dat thema’s als racisme, discriminatie en inclusiviteit bespreekbaar kon maken, moest hij wel even nadenken.