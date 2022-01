FC Twente houdt Grolsch Veste leeg

De club uit Enschede geeft aan dat de kosten van de wedstrijdorganisatie in deze setting, waarbij de supporters over het hele stadion verdeeld moeten worden, niet tegen de baten opwegen. FC Twente wil de Grolsch Veste pas weer openen voor wedstrijden als alle seizoenkaarthouders en sponsoren toegelaten kunnen worden. FC Twente heeft ruim 20.000 seizoenkaarthouders.

De capaciteit van de Grolsch Veste is 30.000. „In samenspraak met onze supporters- en businessgeledingen hebben we het standpunt ingenomen: ’of al onze seizoenkaarthouders en sponsors mogen naar binnen of niemand. Dit is voor FC Twente te realiseren bij een 2/3 bezetting. Wij blijven aandringen op (minimaal) 2/3 bezetting, omdat we bij aanvang van het huidige seizoen hebben aangetoond dat dit veilig en verantwoord kan. We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan.’