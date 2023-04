Emmen wint degradatieduel met Cambuur door late goal

Cambuur-speler Bjorn Johnsen baant zioch een weg tussen Jeroen Veldmate (rechts) en Miguel Araujo. Ⓒ ANP

FC Emmen heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie door de uitwedstrijd tegen Cambuur te winnen. In Leeuwarden werd het 1-2, door een doelpunt in blessuretijd van aanvoerder Jeroen Veldmate, die raak kopte uit een vrije trap.