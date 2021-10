Peter Bosz ziet Lyon verliezen bij Nice na 0-2 voorsprong

Voor Lyon kwamen Karl Toko Ekambi en Houssem Aouar tot scoren. In de 85e minuut kreeg Tino Kadewere de rode kaart bij de gasten. Tegen tien man kwam de thuisclub nog twee keer tot scoren. Bij Nice viel Pablo Rosario (ex-PSV) na ruim een uur in. Zijn ploeggenoten Calvin Stengs en Justin Kluivert behoorden niet tot de selectie.

Bosz liet met Lyon in Nice de tweede plek liggen. Olympique zakte naar de achtste plek. Nice daarentegen, met 19 punten, steeg naar de tweede plaats, achter Paris Saint-Germain (27 punten). De koploper speelt zondagavond uit tegen Olympique Marseille.

Atalanta verspeelt in blessuretijd zege tegen Udinese

Atalanta is er in de Italiaanse voetbalcompetitie niet in geslaagd te winnen van Udinese. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini gaf diep in blessuretijd een voorsprong weg: 1-1.

Voor Atalanta was dat resultaat een tweede tegenvaller deze week. Woensdag stonden de Italianen in de Champions League halverwege voor tegen Manchester United in de Champions League (0-2). Manchester won alsnog met 3-2.

Ruslan Malinovskii uit Oekraïne opende in de 56e minuut de score. Udinese kwam in de 94e minuut via de Portugees Beto langszij.

Marten de Roon deed de gehele wedstrijd mee bij Atalanta, Teun Koopmeiners alleen de laatste twintig minuten. Bram Nuytinck was de aanvoerder bij Udinese.

Atalanta staat door het gelijkspel voorlopig op de vijfde plek.

Spurs raken verder achterop in Premier League

Drie dagen na de nederlaag bij Vitesse in de Conference League (1-0) heeft Tottenham Hotspur ook in de Premier League verloren. De ploeg van de Portugese coach Nuno ging in de Londense derby tegen West Ham United met 1-0 onderuit. Michail Antonio maakte in de 72e minuut het doelpunt. Uit een hoekschop tikte de Jamaicaan de bal achter doelman Hugo Lloris.

Bij de Spurs moest aanvaller Steven Bergwijn als reserve langdurig toekijken. Hij mocht in de extra tijd toch nog even meedoen. West Ham klom naar de vierde plek, Tottenham zakte naar de zesde plaats.

Leicester City won met 2-1 bij Brentford. James Maddison maakte een kwartier voor tijd het beslissende doelpunt. Beide clubs bleven in de middenmoot. Leicester staat negende en Brentford twaalfde.

Belgische topper tussen Antwerp en Club Brugge eindigt onbeslist

Club Brugge is er in de Belgische voetbalcompetitie niet in geslaagd naast koploper Union te komen. De regerend kampioen moest tegen Antwerp genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Union, dat zaterdag KAS Eupen versloeg (2-3), leidt na twaalf speelronden met 25 punten. Club Brugge heeft 23 punten en nummer drie Antwerp 21 punten.

Aanvoerder Ruud Vormer en Noa Lang speelden het gehele duel mee bij Club Brugge, dat dinsdag in de Champions League kansloos was tegen Manchester City (1-5). Vormer moest in dat duel nog genoegen nemen met een rol als invaller.

Bas Dost kwam zondag in de 65e minuut als derde Nederlander binnen de lijnen bij Club Brugge. De eindstand was toen al bereikt. Björn Engels bracht Antwerp in de 35e minuut op voorsprong, Hans Vanaken maakte in blessuretijd van de eerste helft gelijk.