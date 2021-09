Gerwyn Price: ’Ik denk dat ik nu beter ben dan Michael van Gerwen’

Price wist ook nog eens het toernooi te winnen. In de kwartfinale had hij een gemiddelde van 103.61, tegenover de 105.02 van Van Gerwen. De beslissende leg ging naar de darter uit Wales. „De laatste paar jaar is hij de speler geweest waar ik het op zeker het lastigst tegen had om te verslaan, maar tegenwoordig zijn de rollen wat omgedraaid, zo lijkt het”, zegt hij op de site van PDC.

Hij vervolgt: Michael heeft niet meer zoveel zelfvertrouwen als een paar jaar geleden. Hij is natuurlijk nog steeds een fantastische speler, een van de beste van de wereld. Maar ik denk nu dat ik ietsje beter ben.”

A-game

Price weet dat hij wel op zijn best moet darten om hem te verslaan. „Sowieso, tegen iedereen uit de top 8. Of dat nou tegen Michael is of een ander. Als ik niet mijn ’A-game’ had gespeeld zondag, had hij me verslagen. Al denk ik dat er bij mij nog meer in de tank zit.”

De Welshman sluit af: „Om hem te verslaan terwijl hij een gemiddelde van 105 gooit is nóg lekkerder.”