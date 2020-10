Ajax-aanvaller Antony ’scoort’ op Kinderdag

De aanvaller van Ajax liet in Heliópolis, de grootste favela (sloppenwijk) van São Paulo, door zijn broer Emerson Santos meer dan vijftig paar voetbalschoenen bezorgen.

Het initiatief om iets te doen voor de kansarme jongeren die deelnemen aan het trainingskamp van Vila Carioca, kwam van de smaakmaker van Ajax zelf en werd gerealiseerd in samenwerking met 4ComM en zijn kledingsponsor Puma.

De aanvaller liet zijn broer een boodschap overbrengen op de Braziliaanse jeugd. ,,Geef jullie dromen nooit op, want er kan van alles gebeuren. Ik leef in Nederland inmiddels mijn eigen droom. Heb vertrouwen, want the sky is the limit.”