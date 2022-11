Premium Het beste van De Telegraaf

’Laatste anderhalf jaar geanalyseerd’ Van Gaal laat niets aan toeval over tegen ’lastige kluif’ Ecuador

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

DOHA - De heersende opinie is dat Senegal de lastigste tegenstander is in de WK-groep van Oranje, maar daar denkt bondscoach Louis van Gaal anders over. Ecuador gaat een lastige kluif worden, kondigde de 71-jarige Van Gaal aan op de afsluitende persconferentie voor het duel met de Zuid-Amerikanen, die al zeven interlands op rij geen tegendoelpunt hebben geïncasseerd en vrijdagavond om 17.00 uur Nederlandse tijd de degens kruisen met Oranje.