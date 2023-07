Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met Inter gelijk tegen Al-Nassr

Abdulrahman Ghareeb opende de score voor Al-Nassr halverwege de eerste helft. Davide Frattesi zorgde vlak voor de rust voor de gelijkmaker. Ronaldo werd in de rust gewisseld. Alex Telles, net overgekomen van Manchester United, deed ook mee bij de Saudische club.

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij stonden in de basis bij Inter. Beide spelers werden in de rust gewisseld. De Italiaanse club speelt de volgende oefenwedstrijd volgende week dinsdag in Tokio tegen Paris Saint-Germain.