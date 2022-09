Oud-internationals Vierklau en Lucius assisteren bij jeugd Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Selinger met zes debutanten naar WK volleybal

16.01 uur: Bondscoach Avital Selinger heeft in zijn WK-selectie zes speelsters opgenomen die niet eerder op een mondiale titelstrijd in actie kwamen. Dat zijn Fleur Savelkoel, Nika Daalderop, Jolien Knollema, Elles Dambrink, Eline Timmerman en Florien Reesink. Oranje begint het WK, dat in Nederland en Polen plaatsvindt, vrijdag met een wedstrijd tegen Kenia in het GelreDome van Arnhem.

Daalderop zou in 2018 ook meegaan naar het WK, maar miste het toernooi vanwege een blessure. Selinger begon met een grote groep aan de interlandzomer, maar bracht de selectie maandag terug tot veertien speelsters.

Dat zijn de spelverdelers Britt Bongaerts en Laura Dijkema, de diagonalen Celeste Plak en Elles Dambrink, de passer/lopers Anne Buijs, Nika Daalderop, Fleur Savelkoel, Marrit Jasper en Jolien Knollema, de middenaanvallers Juliët Lohuis, Eline Timmerman en Tessa Polder en de libero's Myrthe Schoot en Florien Reesink.

Frankrijk raakt ook doelman Lloris kwijt voor Nations League

15.44 uur: De Franse nationale voetbalploeg mist ook doelman Hugo Lloris in de komende twee duels uit de Nations League. De 35-jarige aanvoerder van 'Les Bleus' heeft zich moeten afmelden vanwege een blessure aan de rechterdij. Lloris stond zaterdag nog wel in het doel bij Tottenham Hotspur, dat met 6-2 won van Leicester City.

Bondscoach Didier Deschamps heeft Nantes-doelman Alban Lafont opgeroepen als vervanger. Ook Theo Hernández moest afhaken. De verdediger van AC Milan kampt met een liesblessure. Zijn plaats wordt ingenomen door Lucas Digne van Aston Villa.

Frankrijk staat met 2 punten uit vier duels op de vierde en laatste plaats in groep 1 van de A-divisie en degradatie dreigt. De wereldkampioen speelt donderdag thuis tegen Oostenrijk en neemt het zondag in Kopenhagen op tegen koploper Denemarken.

Deschamps mist ook al onder anderen aanvaller Karim Benzema (Real Madrid) en middenvelder Paul Pogba (Juventus) wegens blessures.

Eerste Israëlische wielrenner in Tour stopt op 28-jarige leeftijd

14.21 uur: De Israëlische wielrenner Guy Niv beëindigt al op 28-jarige leeftijd zijn carrière. Niv deed twee jaar geleden als eerste Israëliër mee aan de Tour de France en finishte in Parijs als 139e. Dit jaar was de renner van Israel - Premier Tech ook weer van de partij in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde nu op de 77e plaats.

Niv reed daarnaast drie keer de Giro en één keer de Vuelta. Hij werd in 2019 nationaal kampioen tijdrijden. „Er zijn veel redenen voor om te stoppen, maar de belangrijkste is dat ik niet langer de drive en motivatie heb”, aldus de Israëliër.

Niv stelde de ploegleiding twee weken geleden op de hoogte van zijn besluit. Israel - Premier Tech vroeg de renner er nog eens goed over na te denken, maar Niv bleef bij zijn keuze. „Het was de zwaarste beslissing die ik ooit heb genomen. Maar de vlam die van binnen brandde toen ik begon met fietsen, is gedoofd.”

Oud-internationals Vierklau en Lucius assisteren bij jeugd Oranje

14.07 uur: De oud-internationals Ferdi Vierklau en Theo Lucius gaan als assistent-trainers aan de slag bij de nationale jeugdteams van Oranje. De 49-jarige Vierklau, die in de jaren negentig twee twee keer uitkwam voor het Nederlands elftal, wordt assistent bij Oranje Onder 19. De 45-jarige Lucius, die in 2005 drie interlands speelde onder de toenmalige bondscoach Marco van Basten, gaat assisteren bij Oranje Onder 17.

Lucius werkt in de jeugdopleiding van PSV als trainer van de Onder 18. Vierklau heeft bij FC Utrecht de Onder 17 onder zijn hoede. „De clubs en trainers werken dagelijks met hun spelers en leiden ze in eerste instantie op”, zegt Aloys Wijnker, manager voetbalbeleid bij de KNVB. „Bij de nationale jeugdteams werken we korte, maar intensieve periodes met deze spelers samen. De expertise die er bij clubs is, kunnen wij dus goed gebruiken in de staf bij de jeugdteams. Door kennis en ervaring met elkaar te delen en nog meer samen op te trekken, kunnen we samen het hele Nederlands voetbal versterken en verder verbeteren.”

Vorige maand stelde de KNVB al Kiki Musampa aan als assistent van Erwin van de Looi bij Jong Oranje. De oud-Ajacied is hoofdtrainer van Jong FC Volendam.

Belgische voetbalclub Cercle Brugge ontslaat coach Thalhammer

13.39 uur: De Belgische voetbalclub Cercle Brugge heeft trainer Dominik Thalhammer ontslagen. De 51-jarige Oostenrijker was sinds november vorig jaar in dienst.

Cercle Brugge heeft Thalhammers landgenoot en assistent Miron Muslic aangesteld als opvolger. Hij leidt vanaf dinsdag samen met Jimmy De Wulf de trainingen.

Cercle Brugge speelde afgelopen zaterdag thuis met 2-2 gelijk tegen KV Oostende, na een voorsprong van 2-0 bij rust. De ploeg staat na negen speelronden met 6 punten op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Belgische voetbalcompetitie.

Roeiteams plaatsen zich voor halve finales op WK in Tsjechië

13.35 uur: Alle Nederlandse roeiteams die op de tweede dag van de WK in het Tsjechische Racice in actie kwamen in de series, hebben zich geplaatst voor de halve finales later in de week.

De vrouwen twee-zonder met Ymkje Clevering en Veronique Meester en de dubbeltwee met Roos de Jong en Laila Youssifou wonnen beide hun serie. Ook de mannen vier-zonder won zijn heat overtuigend voor Polen. Daarin zitten Ralf Rienks, Ruben Knab, Sander de Graaf en Rik Rienks.

De vrouwen vier-zonder eindigde in de heat als tweede achter Groot-Brittannië. De roeisters gaven ruim 2 seconden toe. Ook de dubbelvier werd tweede in de heat. Oekraïne was daar bijna 2 seconden sneller. De mannen dubbelvier moest ruim een seconde toegeven op Italië. Die tweede plaats is ook hier goed voor een plek in de halve finales.

Skiffeurs Melvin Twellaar en Karolien Florijn hadden zich zondag al geplaatst voor de volgende ronde op het WK.