China stak ’middelvinger op naar rest van wereld’ tijdens openingsceremonie Olympische Spelen

Een dag na de openingsceremonie kreeg IOC-woordvoerder Mark Adams tijdens de persbriefing vragen over de kwestie. Volgens hem heeft het feit dat Yilamujiang samen met de 21-jarige Zhao Jiawen (die uitkomt op de Noordse combinatie) de vlam mocht ontsteken in het Vogelnest-stadion niets te maken met haar afkomst.

Bekijk ook: Politiek en patriottisme bij openingsceremonie Olympische Winterspelen

„Zoals je weet uit het olympisch handvest discrimineren we geen mensen en kijken we nooit naar iemands afkomst. Zij heeft alle recht om, ongeacht waar ze vandaan komt en wat haar afkomst is, mee te doen aan de Spelen en aan de openingsceremonie”, aldus Adams. „Het organisatiecomité stelt de ceremonie samen en natuurlijk is het IOC daar tot op zekere hoogte bij betrokken.”

Landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en Australië besloten geen hoogwaardigheidsbekleders naar China te sturen voor de Spelen, uit protest tegen de mensenrechtensituatie in dat land en specifiek de behandeling van de Oeigoeren.

Volgens Zumretay Erkin, die namens Human Rights Watch de Oeigoeren juridisch bijstaat, was de keuze van China voor een Oeigoerse atlete om de vlam te ontsteken „de meest politieke beslissing.” Erkin: „En toch beweert het IOC nog steeds dat de Spelen ’niet politiek’ zijn.”