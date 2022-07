Oranje-international Casparij heeft droomtransfer te pakken

De dertienvoudig international werd met de club uit Enschede twee keer kampioen. Ze won met FC Twente vorige maand ook de Eredivisie Cup. Casparij had op het EK zaterdag als linksback een basisplaats in de kwartfinale tegen Frankrijk. De ’Leeuwinnen’ verloren na verlenging met 1-0 en moeten daardoor afscheid nemen van hun status als Europees kampioen.

Droomscenario

Manchester City eindigde afgelopen seizoen achter Chelsea en Arsenal als derde in de Women’s Super League, de Engelse vrouwencompetitie. „Ik ben klaar om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière”, aldus Casparij. „Manchester City is één van de beste clubs in het vrouwenvoetbal. Hun speelstijl heeft me altijd al geïnspireerd, dus het is een droomscenario om mijn carrière hier te vervolgen en mijn spel naar een hoger level te brengen.”