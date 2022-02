Feyenoord-aanwinst Philippe Sandler kijkt uit naar Ajax-clash: ’Tegen Brian Brobbey? Klinkt goed’

Sandler werd door Manchester City de afgelopen seizoenen verhuurd aan Anderlecht en het Franse Troyes, maar die avonturen werden door verschillende blessures niet wat hij ervan had gehoopt. In Rotterdam kan de voormalige verdediger van PEC Zwolle zich eindelijk weer richten op fit worden. Hij wil zo snel mogelijk worden klaargestoomd voor de wedstrijden die nog gaan komen.

Het vertrouwen in zijn lichaam is Sandler in ieder geval niet verloren. „Ik ben nog steeds wel dezelfde speler, ik ben alleen fysiek sterker geworden in Manchester. Ik heb ook alleen maar contactblessures gehad, buiten mijn hamstringblessure van vorig jaar september”, vertelt hij. „Die liep ik op doordat ik te snel weer een wedstrijd speelde.”

Philippe Sandler hoopt te schitteren in De Kuip. Ⓒ Feyenoord

Debuut

Het liefst wil hij zo snel mogelijk debuteren voor Feyenoord. „Maar we zijn een programma aan het samenstellen, dus ik denk dat we niet te snel moeten gaan. Dat zou onverstandig zijn. Maar als voetballer wil je wel zo snel mogelijk spelen. Dat gaat nooit helemaal samen. Niet te snel gaan, maar ook zeker niet te rustig.”

Brian Brobbey

Sandler zag zijn vriend Brian Brobbey al iets eerder terugkeren in Nederland. De spits tekende in januari bij Ajax. Op 20 maart gaat Feyenoord op bezoek in Amsterdam. Een onderlinge clash tussen Sandler en Brobbey? „Dat zou heel leuk zijn. Klinkt goed.”