Opvallend: Benfica-uitblinker Rafa Silva (29) zet plots punt achter interlandcarrière

De 29-jarige Silva maakt in een statement bekend dat hij bondscoach Fernando Santos maandag op de hoogte heeft gesteld. „Dit is voor mij een oprecht en correct besluit op dit punt in mijn carrière. Ik hoop dat mijn persoonlijke overwegingen door iedereen wordt gerespecteerd”, zegt de 25-voudig international.

Naast 25 interlands kwam Silva ook vijftien keer uit voor Portugese jeugdelftallen. „Ik heb de nationale ploeg veertig keer vertegenwoordigd en heb bijgedragen aan het winnen van het EK 2016 en de Nations League. Ik zal altijd in de voorste rij staan om de ploeg te steunen.”

Bij zijn club steekt Silva juist in uitstekende vorm. Met zes doelpunten en vier assists in dertien wedstrijden is hij van grote waarde voor het Benfica van Roger Schmidt.