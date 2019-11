PSV-directeur Gerbrands zoekt steun na zeperd in Oostenrijk

„Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten vanwege de recente resultaten”, zegt de algemeen directeur. „Hoe lastig het ook voelt, we hebben juist nu alle steun nodig.”

PSV verloor donderdag in de Europa League met 4-1 bij het Oostenrijkse LASK Linz. Van de laatste vijf wedstrijden verloor de club er drie en speelde het twee keer gelijk. In de competitie bedraagt de achterstand op koploper Ajax inmiddels acht punten. PSV staat derde in deEredivisie.

Volgens Gerbrands wordt er hard gewerkt om de zaken te verbeteren. „Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren.”

PSV speelt zondag bij Willem II.

