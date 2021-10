PSV schrikt precies op tijd wakker en verhindert op het nippertje stunt van PEC

PSV ging met een achterstand rusten en werd getrakteerd op een fluitconcert. De Eindhovense fans beseften dat je een tegenstander van het kaliber PEC meteen bij het nekvel moet grijpen en dat zo’n wedstrijd voor de rust al beslist dient te zijn. Er ontstond nu net zo’n scenario als eerder tegen Sparta, dat zich ook massaal terugtrok op eigen helft.

In de week van de toppers tegen AS Monaco en Ajax vallen bij PSV steeds meer zekerheden weg. André Ramalho, in zijn eerste weken bij PSV afgeschilderd als de nieuwe veldheer in de defensie, is de laatste weken van zijn voetstuk gevallen. Van doortastend optreden van de Braziliaan was bij de Zwolse openingstreffer geen sprake. De Braziliaan taxeerde al na twee minuten een uittrap van Zwolle-doelman Kostas Lamprou, die onderweg werd doorgekopt, verkeerd. Niet veel later bleef het hem bespaard dat ook een dekkingsfout werd afgestraft.

Daishawn Redan zet PEC Zwolle op 0-1 tegen PSV. Ⓒ ProShots

Tegentreffers

Er slopen de laatste wedstrijden meer van dat soort fouten en foutjes in het spel van de aanvankelijk vrijwel foutloze Ramalho. Die werd bij de Zwolse 0-1 van Diashawn Redan ook onvoldoende gesteund door Olivier Boscagli. Doelman Joël Drommel liet zich door de huurling in de korte hoek verrassen.

De defensie van PSV, die het in de eerste Europese wedstrijden van het seizoen zo aardig deed, is in de competitie geen solide bouwsteen. Alleen in de uitwedstrijden tegen Heracles en AZ hield de Eindhovense ploeg de nul. De Zwolse goal maakte van PSV zelfs een heel modale ploeg als het om het aantal tegentreffers gaat.

PSV-trainer Roger Schmidt kijkt bedenkelijk toe. Ⓒ ProShots

Alle zeilen bijzetten

PSV moest dus al snel alle zeilen bijzetten om geen schade op te lopen. Op de ijver viel niets aan te merken. Maar de aanvallen, veel te vaak fantasieloos door het midden, smoorden meermaals in de kluwen van spelers in de buurt van het strafschopgebied. Solo-acties van Noni Madueke en Cody Gakpo zorgden nog voor de meeste opwinding. Er was opnieuw hét moment van Eran Zahavi. De spits, de afgelopen periode topschutter geworden van de nationale ploeg van Israël, toucheerde net als tegen Benfica de lat. Ook bij tal van andere kansen had hij pech of was hij niet nauwkeurig genoeg.

Met twee wedstrijden en de nodige reiskilometers in de benen en duels met AS Monaco en Ajax voor de boeg had Schmidt zijn eerste spits misschien rust kunnen gunnen. Met Carlos Vinicius is er nu op papier wel een alternatief. Schmidt kon de Braziliaan de afgelopen periode eens extra observeren. Hij overtuigde niet, maar moest tegen Zwolle toch het veld in. Net als Yorbe Vertessen en Bruma figureerde hij in het wanhoopsoffensief.

Eran Zahavi miste diverse grote kansen. Ⓒ ProShots

Dat Zahavi aan de aftrap verscheen past in de lijn die Schmidt de laatste wedstrijden volgt. De Duitser doet alleen nog maar logische dingen en greep voor de wedstrijd tegen de nummer laatst van de eredivisie terug op zijn succesformatie. Met dezelfde elf wonnen de Eindhovenaren met 1-2 bij Galatasaray en kreeg Ajax in de finale van de Super Cup een 4-0 klop.

Dat PSV het in zijn topbezetting zo moeilijk had is verontrustend. Van de soepele tred van een paar maanden geleden was niets meer terug te zien. Een spelhervatting in de slotfase bracht uitkomst. Het was uitgerekend Ramalho die met een kopbal uit een corner de Eindhovense club op gelijke hoogte bracht. De ban was daarmee gebroken. Gakpo en Boscagli zorgde voor de 2-1 en de 3-1.