KNVB heeft goed nieuws voor amateurvoetbal

Dat schrijft de voetbalbond in een nieuwsbrief. Daarin vermeldt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, dat de competities beginnen zoals van te voren werd verwacht. Het seizoen 2020/2021 gaat dus volgens originele planning van start.

Vanaf 1 september, geheel volgens de richtlijnen van de RIVM die ook voor het profvoetbal gelden, kan er dus weer gevoetbald worden. De tweede -en derde divisie beginnen dus iets later dan gepland. Die competities zouden aanvankelijk in het weekend van 22 en 23 augustus van start gaan.

Normaliter staan bekerwedstrijden gepland, voorafgaand aan de start van de competities. Volgens de richtlijnen zouden deze niet afgelegd kunnen worden, officiële wedstrijden zijn immers pas vanaf 1 september 2020 toegestaan. De KNVB neemt echter nog geen definitief besluit over de start van het bekertoernooi, omdat het nog rekening houdt met eventuele versoepeling van de maatregelen.

De competities van de eerste tot en met de vijfde klasse starten in het weekend van 19 en 20 september. De hoofdklasse begint, vooralsnog, op 29 augustus. Het is nog onzeker of er ook publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden.