’Trainer deed alsof we wereldkampioen waren’ Gedachten Sparta terug naar 1991: ’Wij geloofden dat Romario er geen hout van kon’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Het seizoen 1991/1992 was bij Sparta voor Ernest Faber een jaar dat hij niet snel vergeet. „Ik heb daar buikspieren gekregen... van het lachen.”

AMSTERDAM - Sparta beleeft de beste seizoenstart sinds liefst 31 (!) jaar. Op Het Kasteel beseft de huidige nummer 6 van de Eredivisie hoe bijzonder dat is. Al dagen gaat het nergens anders over en gaan de gedachten terug naar toen, naar de ploeg die ’gedeeld zesde’ eindigde met FC Twente. „Op dat moment wisten we nog niet dat we een aantal voetballers hadden die een heel hoog niveau zouden aantikken”, aldus Gérard de Nooijer. Is dat dan de parallel met het Sparta van nu?