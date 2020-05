’Opvallende transfer Van Veenendaal in de maak’

De zaakwaarnemer van Veenendaal heeft de berichten ook gelezen, maar wil inhoudelijk niet reageren.

Van Veenendaal maakte in 2019 na het zilveren WK met de Oranje Leeuwinnen transfervrij de overstap van Arsenal naar Atletico. Hoewel ze werd uitgeroepen tot beste doelvrouw van de wereld was ze in de Spaanse hoofdstad niet altijd zeker van een basisplaats.

De transfer van Van Veenendal is sowieso opmerkelijk te noemen. Veel talentvolle spelers kozen er de laatste jaren juist voor om vanuit de Eredivisie de stap naar bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, Duitsland of Spanje te maken, omdat de competities daar verder zijn dan in Nederland.

Van Veenendaal woont sinds haar transfer naar Engeland al afzonderlijk van haar partner, die in Nederland is gebleven. Ze heeft in het verleden wel eens aangeven dat voetballen in het buitenland een groot offer voor haar hogere doel is en dat ze eigelijk het liefst in Nederland is.

In het verleden kwam Van Veenendaal in de Eredivisie al uit voor FC Utrecht en FC Twente. Ze won met de tukkers de landstitel en de KNVB-beker. Met PSV gaat ze volgend jaar de Champions League in. De Eindhovenaren stonden bovenaan toen de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus werd afgekapt.

FC Twente

Internationals Renate Jansen, Sisca Folkertsma en Lynn Wilms spelen ook volgend seizoen voor de vrouwenploeg van FC Twente. De drie voetbalsters van Oranje hebben hun contract donderdag met een jaar verlengd, tot de zomer van 2021.

Aanvalster Jansen (29) speelt al sinds 2015 voor FC Twente. De 43-voudig international werd twee keer kampioen met de vrouwen uit Enschede. Jansen maakte deel uit van de Nederlandse selectie die het EK 2017 won en vorig jaar de finale haalde op het WK.

De talenten Folkertsma (22 jaar, 8 interlands) en Wilms (19 jaar, 3 interlands) spelen sinds 2018 in Enschede. „We zijn blij dat deze drie speelsters voor FC Twente Vrouwen behouden zijn gebleven”, zegt technisch manager René Roord.