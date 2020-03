Makkelie krijgt leiding over Champions League-duel Liverpool - Atlético

De Engelse club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is de titelhouder in het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar dreigt nu te worden uitgeschakeld. Liverpool verloor drie weken geleden het eerste duel met Atlético in Madrid met 1-0.

Makkelie krijgt op Anfield langs de zijlijnen hulp van Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis fungeert als videoarbiter, geassisteerd door Kevin Blom. Liverpool herstelde zich zaterdag met een nipte zege op Bournemouth (2-1) van recente nederlagen tegen Watford (3-0) en Chelsea (2-0 in de FA Cup). De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft aan kop van de Premier League maar liefst 25 punten voorsprong op de nummer 2, Manchester City.