’Historische prestatie Oranje in de maak’

Beluister hier de voetbalpodcast van De Telegraaf.

In de voetbalpodcast vanuit Portugal wordt gesproken over de fout van Matthijs de Ligt, de gemiste kansen van Memphis Depay en over de kracht van het elftal van Koeman.

Ook blikken Driessen en Verweij vooruit op de eindstrijd tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. En wordt de waarde van dit Nations League belicht en volgt antwoord op de vraag of Nederland bij winst moet worden gehuldigd.

Bekijk ook: Oranje na verlenging naar finale Nations League