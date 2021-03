Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Sjöström drie weken na elleboogbreuk terug in zwembad

12.32 uur: De Zweedse zwemster Sarah Sjöström is drie weken na het breken van haar elleboog al teruggekeerd in het zwembad. Dat liet ze blijken via sociale media. „Ik ben terug”, schreef ze op Instagram.

De 27-jarige Sjöström, die over een kleine vijf maanden op de Olympische Spelen in Tokio mikt op meerdere medailles, ging begin vorige maand in het besneeuwde Stockholm onderuit op het ijs. „Het is een enorm vervelende timing en ik voel me verschrikkelijk”, schreef ze na het ongeval.

Sjöström veroverde op de Spelen van Rio 2016 goud op de 100 meter vlinderslag en zilver en brons op respectievelijk de 200 en 100 vrij. De concurrente van Ranomi Kromowidjojo heeft momenteel de wereldrecords op de 50 en 100 vrij en de 100 en 200 vlinder in haar bezit.

Het zwemtoernooi van de Olympische Spelen begint op 24 juli.

Watersport: Kanosprinters gaan trainen op Willem-Alexander Baan

12.07 uur: Het Watersportverbond is een meerjarige samenwerking aangegaan met de Willem-Alexander Baan, die gaat fungeren als trainingslocatie voor de kanosprinters. De bond wil de kanosport professionaliseren, met als doel mee te doen om de medailles op de Olympische Spelen.

„Deze nieuwe trainingslocatie voor kanosprint en de doelen die daarbij zijn gesteld, bevestigen de weg die het Watersportverbond enkele jaren geleden is ingeslagen naar een efficiënter en professionelere organisatie van de kanosport”, aldus het Watersportverbond.

De kanosprinters krijgen een eigen baan waar ze op kunnen trainen. Daarnaast profiteren ze van de topsportfaciliteiten en structuur die op deze locatie al zijn ingericht voor toproeiers. De Willem-Alexander Baan is een roeibaan die gelegen is in het recreatiegebied Rottemeren, nabij Rotterdam.

Het doel van het nieuwe topsportprogramma is om in 2028 kans te maken op minimaal twee olympische medailles. De laatste olympische medaille die in de kanosprint door Nederland werd behaald, was in Seoel in 1988.

De samenwerking loopt tot minimaal maart 2025.

Voetbal: Duitse trainer Kramer moet Arminia behoeden voor degradatie

11.05 uur: Arminia Bielefeld, de club van Nederlanders Mike van der Hoorn en Michel Vlap, heeft in de Duitser Frank Kramer een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 48-jarige Kramer is de opvolger van Uwe Neuhaus, die maandag werd ontslagen.

Kramer heeft een contract tot 2023 getekend en staat dinsdag al op het trainingsveld. De afgelopen jaren was hij hoofd jeugdopleiding van RB Salzburg. Daarvoor was hij als jeugdcoach werkzaam bij de Duitse voetbalbond.

Arminia Bielefeld staat op de zestiende plaats in de Bundesliga en moet vrezen voor degradatie. Zondag is Union Berlin de tegenstander. Bielefeld haalde slechts 1 punt uit de laatste vijf competitieduels.

De club uit Bielefeld keerde vorig jaar terug op het hoogste niveau.

Voetbal: Club Brugge heeft Denswil en Lang terug na corona

10.59 uur: De Nederlandse voetballers Stefano Denswil en Noa Lang zijn van het coronavirus af en hebben de training bij Club Brugge hervat. Ook Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Samuel Asoma stonden dinsdag weer op het veld bij de koploper van de Belgische competitie, die de afgelopen weken te maken had met een golf aan besmettingen. Met een verzwakte ploeg werd Brugge vorige week door Dinamo Kiev uitgeschakeld in de Europa League.

Club Brugge moet donderdag in de kwartfinales van het Belgische bekertoernooi aantreden tegen Standard Luik. Uitstel van dat duel in Luik is niet mogelijk. Afgelopen weekeinde werd de competitiewedstrijd van Brugge tegen AA Gent wel uitgesteld, omdat de koploper te maken had met meer dan zeven coronabesmettingen binnen de selectie.

Trainer Philippe Clement, die ook besmet was geraakt en een tijdje thuis moest blijven, heeft toestemming gekregen van de medische diensten om zijn werk te hervatten. Drie spelers van Club Brugge zitten nog in quarantaine. Spits Bas Dost kan vanwege een hamstringblessure niet meedoen tegen Standard Luik.

Voetbal: FC Volendam via nieuw kunstgrasveld naar natuurgras

10.36 uur: FC Volendam krijgt komende zomer een nieuw kunstgrasveld. Het is de bedoeling dat Volendam slechts een jaar op dat kunstgras gaat voetballen, want de club uit de Keuken Kampioen Divisie wil in het seizoen 2022-2023 overstappen op echt gras. Voor het nieuw aan te leggen kunstgrasveld wordt dan een nieuwe bestemming gezocht. Volgens Volendam zitten daar geen financiële risico’s aan.

Volendam speelt sinds 2006 op kunstgras. Het huidige veld is toe aan vervanging. De club wil graag terug naar natuurgras, maar zit dan met een capaciteitsprobleem. Volendam werkt nauw samen met amateurvereniging RKAV Volendam, dat ook gebruikmaakt van het stadion. Als daar natuurgras ligt, kan het veld aanzienlijk minder vaak worden gebruikt.

Volendam onderzoekt daarom diverse opties om het dreigende capaciteitsprobleem op te lossen. Door eerst nog een nieuw kunstgrasveld aan te leggen in het Kras-stadion, krijgt de club daar wat langer de tijd voor. „Op het moment dat alle hordes zijn genomen, kunnen wij de overstap maken naar natuurgras”, zegt Hans Bond, bestuurslid technische zaken van Volendam. „Met het seizoen 2022-2023 als fraaie stip aan de horizon.”

Al heel wat clubs uit het betaalde voetbal zijn de afgelopen jaren van kunstgras teruggegaan naar natuurgras

Voetbal: Coronazorgen bij Juventus en Torino

10.18 uur: De duels van Juventus en Torino, dinsdagavond in de Serie A, worden mogelijk uitgesteld. Bij titelverdediger Juventus, dat Spezia ontvangt, is een staflid positief getest op het coronavirus. Stadgenoot Torino kon afgelopen weekeinde al niet in actie komen na een corona-uitbraak, maar ook de uitwedstrijd tegen Lazio is hoogst onzeker.

„De club staat in contact met de gezondheidsautoriteiten over hoe de protocollen toe te passen zodat training en wedstrijden kunnen doorgaan”, meldt Juventus. Bij Torino is het vrijwel uitgesloten dat er dinsdag wordt gevoetbald. De selectie zou tot middernacht in quarantaine moeten blijven. Het duel met Sassuolo van afgelopen weekeinde werd al verplaatst naar 17 maart.

Voetbal: Geen Kuip, maar weer Boedapest voor return Liverpool - Leipzig

09.38 uur: De return in de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en RB Leipzig wordt volgende week waarschijnlijk ook in Boedapest gespeeld. Vanwege reisrestricties en overheidsmaatregelen troffen beide ploegen elkaar twee weken geleden ook al in de Hongaarse hoofdstad. Liverpool informeerde onder meer bij De Kuip in Rotterdam of het daar de ’thuiswedstrijd’ kon spelen, maar dat bleek niet mogelijk.

Een woordvoerder van Feyenoord bevestigt dat enkele weken geleden het verzoek is gedaan om De Kuip te gebruiken voor dit Champions League-duel. Aangezien momenteel in Nederland een vliegverbod van kracht is voor vliegtuigen met passagiers uit Groot-Brittannië, is Rotterdam geen optie. Liverpool overwoog ook naar de Italiaanse stad Udine uit te wijken, maar volgens de Britse krant The Times viel de keuze uiteindelijk weer op Boedapest. Daar werd op 16 februari ook de ’thuiswedstrijd’ van RB Leipzig gespeeld. Liverpool won in de Puskás Arena met 2-0. De return is volgende week woensdag.

De Europese voetbalbond UEFA heeft Liverpool gevraagd om een alternatieve locatie te vinden, aangezien de spelers van de Duitse club Leipzig bij terugkeer twee weken in quarantaine zouden moeten als de wedstrijd in Engeland wordt gespeeld.

Basketbal: Tweede nederlaag in drie duels voor NBA-koploper Utah Jazz

08.20 uur: De basketballers van Utah Jazz verliezen dit seizoen slechts sporadisch, maar ze moesten maandagavond bij New Orleans Pelicans wel hun tweede nederlaag in drie wedstrijden incasseren. De koploper van de westelijke divisie in de NBA ging met 129-124 onderuit. Zion Williamson en Brandon Ingram maakten beiden 26 punten voor de Pelicans, Bojan Bogdanovic was de beste schutter bij Utah Jazz met 31 punten.

Utah Jazz had eind vorige week ook al verloren van Miami Heat. De best presterende ploeg van dit seizoen in de NBA herstelde zich met een zege op Orlando Magic. Met 27 overwinningen tegenover nu 8 nederlagen staat Utah Jazz aan kop in het westen. De ploeg heeft drie overwinningen meer dan titelhouder Los Angeles Lakers en LA Clippers.

In het oosten gaat Philadelphia 76ers aan kop. De ’Sixers’ boekten tegen Indiana Pacers hun 23e zege van het seizoen (130-114). Daar staan 12 nederlagen tegenover. Brooklyn Nets kwam door de winst na verlenging op San Antonio Spurs (124-113) ook op 23 zeges, maar de Nets hebben 13 keer verloren. James Harden tekende met 30 punten, 15 assists en 14 rebounds voor een triple-double bij de ploeg uit New York.

Atlanta Hawks, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen, ontsloeg trainer Lloyd Pierce. De 44-jarige Amerikaan was bezig aan zijn derde jaar bij de Hawks. In de afgelopen twee seizoenen wist hij zijn ploeg niet naar de play-offs te leiden.

Voetbal: Johnson wil WK 2030 naar Engeland halen en ook meer EK-duels

07.38 uur: Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland willen samen het WK voetbal van 2030 organiseren. De vijf landen gaan de komende maanden de haalbaarheid onderzoeken en een officieel ’bid’ voorbereiden. De Britse regering onder leiding van premier Boris Johnson steunt de kandidaatstelling en trekt 2,8 miljoen pond (omgerekend ruim 3,2 miljoen euro) uit voor de voorbereidende activiteiten. Daarnaast reserveert de regering 25 miljoen pond voor de ontwikkeling van het voetbal, vooral bedoeld om zo’n zevenhonderd nieuwe velden aan te leggen.

Engeland huisvestte het WK van 1966. De Engelse voetballers veroverden toen voor eigen publiek de wereldtitel. Volgend jaar is het WK in Qatar, in 2026 organiseren de Verenigde Staten, Mexico en Canada de mondiale eindronde.

„We willen het voetbal in 2030 naar ’huis’ brengen”, zegt Johnson in The Sun. „Groot-Brittannië is de thuisbasis van het voetbal. Het zou geweldig zijn voor het land. Dit is de juiste plaats en de juiste tijd.”

Johnson liet ook weten dat Engeland bereid is om komende zomer meer wedstrijden van het EK te huisvesten. Het Europees kampioenschap eindigt in Londen, waar op Wembley de halve finales en finale worden gespeeld. In Londen zijn ook drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales, maar Johnson is bereid meer EK-duels op Wembley te laten spelen als andere gastlanden vanwege de coronapandemie in de problemen komen.

Groot-Brittannië gaat in Europa aan kop wat betreft het aantal gezette coronavaccins. Johnson presenteerde afgelopen maand een routekaart, die aangeeft hoe de Britten de komende weken en maanden steeds meer hun normale leven terugkrijgen.

„Als ze willen dat we meer EK-wedstrijden huisvesten, dan zijn we daar zeker voor in”, zegt de premier. „We praten daarover met de UEFA.” Het EK vindt plaats in twaalf landen, waaronder Nederland met Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zijn komende zomer vier duels. Begin april moet duidelijk worden of alle gastlanden wedstrijden kunnen huisvesten en of daar publiek bij aanwezig kan zijn.